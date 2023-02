Die Briten in der Sackgasse

Boris Johnson habe einen „Hundehaufen auf dem Gehsteig der Politik“ hinterlassen: Diese deftige Formulierung war kürzlich nicht in einem der britischen Revolverblätter zu lesen, sondern in der Tageszeitung „The Times“. Die Wortwahl spiegelt den Frust der britischen Bevölkerung drei Jahre nach dem Brexit. Drei Premierminister wurden in dieser Zeit verschlissen, keiner konnte den Menschen erklären, worin die Vorteile des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union