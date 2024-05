Selbst die Drohung von US-Präsident Joe Biden, Waffenlieferungen zurückzuhalten, hat die israelische Regierung nicht sonderlich beeindruckt. Die Armee des Landes rückt auf Rafah vor, ob man das jetzt Offensive nennen will oder nicht. Die Aufforderung der EU-Kommission, den Militäreinsatz in Rafah zu beenden, wird man in Tel Aviv wohl ebenfalls ignorieren.