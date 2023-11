Man muss derzeit in Europa als Rechtspopulist nicht viel tun, um gewählt zu werden. "Ausländer raus!" reicht. Natürlich wird das jetzt etwas vorsichtiger formuliert, aber die Botschaft kommt an. Geert Wilders wird in den Niederlanden wahrscheinlich Teil der Regierung. Als überlegener Wahlsieger hat er fast einen Anspruch darauf.