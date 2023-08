Wetterereignisse wie zuletzt konnten vor 20 Jahren noch nicht so präzise vorhergesagt werden wie heute. "Fahrplanmäßig" seien die Unwetter eingetroffen, sagt der Meteorologe Alexander Ohms. "Wir haben gewarnt, und alle Medien haben berichtet." Und doch könne sich Ohms nicht daran erinnern, dass diese Warnungen jemals in so hohem Maße ignoriert worden wären wie gegenwärtig.