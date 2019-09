Was im März mit dem Gang an die Öffentlichkeit mehrerer mutiger Frauen in den OÖN begonnen hatte, mündete gestern in einem umfangreichen Maßnahmenpaket gegen sexuellen Missbrauch im oberösterreichischen Sport. Diese Reform ist viel mehr als nur ein Stapel Papier. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein unverzichtbarer, wie die Geschlossenheit bei der gestern erfolgten Abstimmung im Landtag untermauerte.