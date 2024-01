Der FC Simmering will in die Bundesliga

Ohne Parteien ist das politische System nicht vorstellbar. Sie sind unverzichtbar für die Demokratie – trotz berechtigter Kritik an ihrem Machthunger. Wer neben den Traditionsparteien ein ernsthafter Mitspieler werden möchte, muss sich anstrengen. Dominik Wlazny will mit der Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten und arbeitet seit Monaten am Aufbau tragfähiger Strukturen. Das sei, wie „den FC Simmering fit für die Bundesliga“ zu machen, sagt Wlazny vulgo Marco Pogo. Sein