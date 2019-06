Diese Woche hat in Oberösterreichs Landwirtschaftskammer ein Wechsel an der Spitze stattgefunden, der eine nicht unwesentliche Botschaft enthält. Auf Franz Reisecker folgte Michaela Langer-Weninger. Auf Schweinezüchter eine Biolandwirtin und Heumilch-Produzentin, auf gestandenen Funktionär in reiferem Alter eine jüngere Frau.