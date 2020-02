Das Virus und was in uns steckt

"Die totale Corona-Panik", war der gestrige Titel einer bunten Gratis-Zeitung. Schon vor einigen Tagen konnte man lesen, dass "das Virus an der Grenze zu Österreich" stehe, was schon einiges über die Boshaftigkeit von invasionswilligen Viren aussagt. In Italien versuchen unterdessen Leute, die auf Lagern von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln sitzen, die Angst der Bürger auszunützen, und verlangen prohibitive Preise dafür.