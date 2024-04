Trump bei seiner Wahlveranstaltung in Ohio

Inszenierung ist in der modernen Politik das halbe Leben. Je größer das Spektakel, desto kleiner wirken die inhaltlichen Schwachstellen. In einer von den sozialen Medien geprägten Gesellschaft lautet die Erfolgsformel ohnehin Simplifizierung: Menschen lassen sich mit einfachen Botschaften abholen, seien diese noch so gehaltlos oder falsch.