Und plötzlich ist Dynamik drinnen: Am Sonntag erklärten CDU-Vorsitzender Armin Laschet und – erstmals auch – CSU-Chef Markus Söder klar und deutlich, dass sie Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl am 26. September werden möchten. In den darauffolgenden Stunden wurden viele Smartphone-Akkus geleert, es gab schließlich enormen Abstimmungsbedarf. Und im Laufe des gestrigen Tages schlug das Pendel eindeutig in Laschets Richtung aus.