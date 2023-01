Das letzte Kapitel einer Schreckensfahrt

Am 12. Februar 2007 unterzeichnete der Linzer Finanzdirektor die Franken-Zinswette Swap 4175 bei der Bawag, der Hausbank der Stadt. Was als Absicherung für einen Linzer Franken-Kredit gedacht war, entpuppte sich als brandgefährliches, für eine Kommune unkontrollierbares Finanzabenteuer, das in einen jahrelangen Gerichtsprozess zwischen Linz und der Bawag mündete – Streitwert mehr als eine halbe Milliarde Euro.