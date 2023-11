Das Kinderland ohne Rechtsanspruch

Etwa jeder siebte Kindergarten sperrt um 14 Uhr zu, jeder zehnte ist an mehr als 51 Tagen im Jahr geschlossen, und lediglich die Hälfte der Kindergartenplätze in Österreich ist mit einem Vollzeitjob vereinbar. Während die skandinavischen Länder bereits vor Jahrzehnten große Anstrengungen unternahmen, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen, und deswegen die Kinderbetreuung massiv ausgebaut wurde, entschied man sich in Österreich stattdessen dafür, Gastarbeiter anzuwerben.