Nur einen Tag nachdem er rasche Referenden über die Annexion besetzter Gebiete in der Ukraine in Aussicht gestellt hatte, kündigte Wladimir Putin gestern eine Teilmobilmachung in Russland an. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden, um in der Ukraine zu kämpfen, "für die Verteidigung unserer Heimat", so die konsequent sonderbare Begründung des russischen Präsidenten.