Wer den Wahlkampf in Österreich verfolgt, muss unweigerlich zum Schluss kommen, dass das Thema Klimaschutz endlich in den Köpfen unserer Politiker angekommen ist. Doch den Worten müssen rasch Taten folgen. Wie diese auszusehen haben, formuliert der Weltklimarat in seinem Sonderbericht.