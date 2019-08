Bedingt handlungsfähig

Worum wird es am 29. September gehen? Dass die Leute am Wahltag sich für den oder die entscheiden, der Probleme zu lösen verspricht, die wir als Einzelne nicht lösen können. Das ist der Kern von Demokratie und Politik.

Aber sind die großen europäischen Demokratien überhaupt noch durchsetzungsfähig genug, diese essenziellen Herausforderungen zu stemmen? Der britische „Economist“ stellte diese Frage vor einigen Wochen in den Raum, in die nüchterne Erkenntnis mündend, dass westliche Länder zwar nicht unregierbar geworden seien, aber die einzelnen Regierungen für sich genommen zu schwach, um die großen Brocken anzupacken. Kaum eine Nation ist davon ausgenommen.

Am Vorabend einer möglichen Rezession wiegt dieser Befund schwer. Der Goldpreis als Fieberkurve lässt erahnen, was uns erwarten könnte, im Flugzeug würde es jetzt heißen: Bitte sitzen bleiben und anschnallen!

Die Notenbanken haben ihr Pulver verschossen, ihr Werkzeugkasten ist leer. Jetzt sollten eigentlich die Regierungen einspringen, doch viele Länder sind weniger handlungsfähig, als sie es 2008, beim letzten großen Abschwung, gewesen waren.

In einer Reihe von Staaten sind wackelige Koalitionen tätig, gebildet aus Parteien mit gegensätzlichen Interessen (Paradefälle sind Italien und Deutschland, wo die Große Koalition in Agonie liegt). Diese Notfallgemeinschaften agieren wie quälend verlaufende Ehen. Der beschwerliche Alltag wird als kleineres Übel hingenommen.

In Spanien wurde seit 2015 dreimal gewählt, in neun der 28 EU-Mitgliedsstaaten hat es zuletzt nicht geplante vorgezogene Neuwahlen gegeben. Die großen Volksparteien schrumpfen, in England zählt der Verein der königlichen Vogelschützer mehr Mitglieder als Labour und Konservative zusammen. Boris Johnson als einer, der sein Land mutwillig beschädigt, wäre nicht vorstellbar gewesen zu Zeiten von Konservativen und Labour auf ihrem Zenit.

Wären die Wähler nicht wankelmütiger oder Hobbits geworden, die großen Parteien bindungsschwach und die Zeiten klarer Wahlergebnisse vorbei, hätten wir Stabilität und nicht Trump, der die Weltordnung zertrampelt und das hinterher zur Strategie erklärt. Oder Ungarn: Dort wird dem Wunsch nach klaren Verhältnissen durch einen starken Mann entsprochen, der die Normen unterminiert. In Frankreich haben die Gelbwesten den Reformeifer Macrons gebremst, in Tschechien, Serbien, der Slowakei spüren die Regierungen ähnlichen Gegenwind. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass viele Demokratien zum Therapeuten gehörten. Wie fortgeschritten das Leiden ist, könnte sich morgen in Sachsen erweisen, wo mit der AfD eine Partei, die auf Zerstörung der Verhältnisse aus ist, die CDU von Platz eins verdrängen könnte. Es geht um eine Regionalwahl mit nationaler Relevanz, und wenn wir die Rolle Deutschlands in Europa betrachten, um eine Frage von sogar globaler Tragweite.

Österreich passt in dieses Schema der Verflüssigung von Demokratie. Kurz wird absehbar die Wahl gewinnen, aber offen ist, mit wem er eine breit getragene Regierung bilden kann, die sich nicht in ihrer bloßen Existenz genügt. Die Macht zu erlangen, ist das eine, sie produktiv im Sinne langfristiger Perspektive zu nutzen, das andere. Kurz I hat dabei großen Nachholbedarf hinterlassen. Im Wahlkampf bleiben die großen Fragen ausgeklammert, eher sehen wir Seifenoper.

Über die Gründe dieser allgemeinen Entwicklung lässt sich lange debattieren. Eine der Erklärungen ist wohl, dass viele Wähler die Politik, ihre Rituale und ihre Sprache satthaben. Politik ist nicht mehr Teil der Lösung, sondern aus Sicht vieler ein Teil des Problems. Eine zweite: Die Herausforderungen sind komplexer geworden. Das Internet spielt dabei eine zusätzlich zersetzende Rolle. Der Traum vom ausschließlich guten, die Menschheit voranbringenden Web ist zerbröselt.

Viele Österreicher werden sich durch die aktuelle Expertenregierung in ihrem negativen Urteil bestätigt sehen. Geht doch, werden sich viele sagen, angesichts der Unaufgeregtheit, mit der die Experten das Land führen. So sachlich wie diese Woche der Innenminister hat schon lange kein Politiker in der ZiB auf Fragen von Armin Wolf geantwortet. Und der Heeresminister drückt aus, was alle wissen, aber sich nicht zu sagen getrauten: Unsere Verteidigung ist ein Fall für den Konkursrichter. Zugleich ist dieses Urteil nicht vollständig. Denn in Wahrheit vollzieht dieses Expertenkabinett nur einen demokratischen Basisdienst. Es handelt, wie viele Regierungen zuvor, durch Nichthandeln und hält den Tagesbetrieb aufrecht. Mehr nicht, was auf Dauer eben nicht genügen wird.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Mandlbauer Chefredakteur g.mandlbauer@nachrichten.at