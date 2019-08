Bankrotterklärung für die Republik

Helfen, wenn andere nicht mehr können. Dieser Werbeslogan des Bundesheeres mutet ob des Zustandes der Landesverteidigung geradezu wie Hohn an. Wenigstens scheinen sich mittlerweile alle Parlamentsparteien darin einig zu sein, dass die Armee dringend Hilfe benötigt. In puncto Bundesheer waren sich aber schon alle Regierungen der vergangenen Jahrzehnte einig. Allerdings nur im konsequenten Aushungern.

Denn, egal ob Rot, Schwarz oder Blau: Alle haben zwar immer wieder die Wichtigkeit der Neutralität hervorgehoben, diese jedoch als nichts anderes als ein Sparmodell gesehen. Sozusagen zum Drüberstreuen wurde dann noch das Friedensprojekt Europa dankbar aufgegriffen – im Sinne von noch weniger ausgeben für die Sicherheit. Wir sind ja friedlich und von lauter Freunden umgeben, also wer soll uns etwas Böses tun? Mit dieser gedachten Nebelgranate wurde leider auch Bewusstseinsbildung der Bevölkerung betrieben.

So erinnerte sich Österreich daher immer nur an seine militärischen Helfer, wenn die Not groß war und ist – also bei Naturkatastrophen oder Krisen an den Grenzen. Ansonsten zeichneten sich Regierung wie Parlamentarier einzig dadurch aus, dem Heer die benötigten Mittel vorzuenthalten. So wurde beispielsweise in den rund zehn Jahren vor dem Amtsantritt von Minister Hans Peter Doskozil dem Verteidigungsressort in Summe ein komplettes Jahresbudget einfach weggekürzt.

Die Folge waren aufgeschobene Investitionen in mittlerweile museumsreifes, kaum noch einsatzbereites Gerät. Dieses, ebenso wie die Infrastruktur, ist eine Zumutung für jene, die beim Heer dennoch tagtäglich hervorragende Arbeit im Dienste von Land und Menschen leisten. Für die Republik ist der Zustand des Heeres dagegen eine Bankrotterklärung. Und zugleich eine Gefahr.

Denn irgendwann ist Zahltag, da bildet die Sicherheit keine Ausnahme. Doch wer soll etwa Österreichs sogenannte kritische Infrastruktur sichern, wenn nicht das Militär? Dieses könne derzeit jedoch, um es mit den eindringlichen Worten des (Experten-)Ministers Thomas Starlinger zu sagen, vielleicht noch ein Objekt von insgesamt 256 beschützen. Vom Schutz vor den permanent steigenden Cyberattacken gleich gar nicht zu reden.

