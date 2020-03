Geben Sie Corona ein, und Sie können im Netz alles finden, was sich an Blödheiten nur so ausdenken lässt. Naturheiler gegen Corona, Wasseraufbereiter gegen das Virus, heiß baden, dazwischen wird auf Facebook die Frage gestellt: "Und wem nutzt es?" Mit schwingt, dass es sich um eine Erfindung handeln müsse. Die Impflobby im Spiel, die Pharmariesen?