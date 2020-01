Aus "Burgenland pur" wird also "Doskozil pur". Der neue starke Rote aus dem Süden hält sich nicht lange mit taktischen Koalitionsgeplänkeln auf und nimmt die absolute Mehrheit, um in Österreichs nach Einwohnern kleinstem Bundesland in den nächsten fünf Jahren alleine zu gestalten. Der ehemalige Polizist beweist damit sein Machtbewusstsein. Erste Prophezeiungen, wonach deshalb SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner schon ihr Büro in der Wiener Löwelstraße räumen kann, sind aber zumindest voreilig.