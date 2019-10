Zumindest für Donald Trump und dessen Weltbild ist die Sache einfach: Amerikas Einsatz in Nordsyrien könne nicht ewig so weitergehen. "Die USA werden nur noch kämpfen, um zu gewinnen", begründete der US-Präsident den Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien. In anderen Worten: Wenn es für die USA nichts bringt, werden sie sich künftig nicht mehr militärisch engagieren, schon gar nicht an irgendwelchen weit entfernten Orten. "America first" eben.