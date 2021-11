Am 2. November vor einem Jahr hat uns die Realität eingeholt. Der islamistische Terror war in Österreich angekommen. Nicht nur – wie oft davor – in Form von Verdachtsmomenten oder Befürchtungen, sondern mit unerträglicher Brutalität. Kujtim F., ein vorbestrafter Dschihadist, feuerte mit einem Maschinengewehr wahllos auf Passanten und in die gut besuchten Schanigärten.