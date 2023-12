Nicht nur in Österreich wird nächstes Jahr gewählt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen nächstes Jahr gewählt wird, sei es ein Präsident, sei es eine Volksvertretung. Ein Hochamt der Demokratie, sollte man meinen. Aber die Bandbreite reicht von Farce – etwa in Russland oder im Iran – bis hin zur Weichenstellung, etwa in den USA.