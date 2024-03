Wirtschafts-Kommentar: Ein schaler Nachgeschmack

Es ist lange her, und selbst Experten können sich nicht mehr an alle Details erinnern: Fakt ist, vor allem Vermögende haben über Jahre und Jahrzehnte ihr Geld in Koffern oder unbar in die Schweiz und nach Liechtenstein verfrachtet und angelegt. Das wurde den Finanzbehörden in Deutschland und Österreich irgendwann zu viel. Der Höhepunkt waren Steuersünder-CDs, für die 2012 deutsche Behörden viel Geld in die Hand nahmen, um mit den Daten arbeiten zu können.