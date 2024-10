Wirtschaft verstehen: "Make Austria Great Again"

Während in Wien die Weichen für die nächste Bundesregierung gestellt werden, entscheidet sich in den kommenden Wochen auch, wer zukünftig im Weißen Haus die Fäden ziehen wird. Beides tangiert Oberösterreichs exportorientierten Wirtschaftsstandort. Sollte Donald Trump der nächste US-Präsident werden, dann werden Strafzölle wieder in den Fokus gelangen. Nur was genau bezweckt Trump eigentlich damit, alles, was nicht direkt in den USA produziert wird, mit hohen Einfuhrzöllen zu bestrafen? Firmen,