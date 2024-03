Wirtschaft verstehen: Geld für alle – auch in der Schweiz

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat sich am Sonntag mit rund 58 Prozent Ja-Stimmen für die Einführung einer 13. Monatsrente ausgesprochen. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil Volksinitiativen (also Abstimmungsideen aus der Bevölkerung), die sozialstaatliche Leistungen einführen oder erhöhen wollten, bisher kein einziges Mal an der Urne Erfolg hatten. Gleichzeitig wurde die Erhöhung des Rentenalters in einer anderen Initiative am Sonntag auch abgelehnt.