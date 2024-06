Wirtschaft verstehen: Chancenungleichheit und Gene

Was ist entscheidend für die Entwicklung und den Erfolg von Kindern? Zweifellos spielen die Eltern eine entscheidende Rolle. Sie beeinflussen ihre Kinder in zweierlei Hinsicht: Zum einen geben Eltern ihr genetisches Erbe weiter, zum anderen erziehen sie ihre Kinder in einem gegebenen familiären Umfeld. Die Bedeutung dieser beiden Faktoren wird im Englischen treffend mit "nature versus nurture" (also Natur vs. Erziehung) beschrieben.