Wirtschaft verstehen: Aktien helfen, Vermögen aufzubauen

Es tut mir leid, Ihnen mitzuteilen, dass Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt fast 100.000 Euro einfach so auf der Straße haben liegen lassen. Wie gibt’s denn so was? Wer in den vergangenen zehn Jahren breit gestreut in Aktien investiert war, hätte investierte 50.000 Euro (das ist das durchschnittliche Geldvermögen pro Person in Österreich) auf brutto rund 150.000 Euro erhöht. Eine stattliche Vermögenserhöhung innerhalb von nur zehn Jahren.