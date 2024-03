Wirtschaft verstehen: Was die Börse mit Ostern verbindet

In der Ukraine und im Nahen Osten toben kriegerische Konflikte. Zwischen China und Taiwan ist die Lage immer angespannter und der Terrorangriff in Moskau lässt eine blutige Antwort Putins befürchten. Die geopolitischen Risiken scheinen zuzunehmen. Ganz anders die Lage an den Finanzmärkten. Trotz dieser vielen internationalen Spannungen zeigen sich Investoren erstaunlich entspannt und die Märkte verzeichnen Börsenrekorde. Wie passt das zusammen? Zunächst gilt es in Erinnerung zu rufen, dass der