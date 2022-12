Vertrauensverlust fördert den Pfusch

Das hat zur Folge, dass der Pfusch in 2022 wieder im gesamten EU-Raum zunehmen wird. Die Einkommensverluste führen dazu, dass viele Menschen wieder selbst pfuschen oder schwarzarbeiten lassen. Somit "dient" die Schattenwirtschaft als Puffer für sonst noch wesentlich höhere Einkommensverluste. Daher wird in 2022 die Schattenwirtschaft in Österreich um 900 Millionen Euro auf 28,720 Milliarden Euro oder 7,2 Prozent des prognostizierten Bruttoinlandsprodukts (BIP) ansteigen. Das ist eine Zunahme