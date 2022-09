Festhalten lässt sich auch, dass die Sanktionen die primäre Zielsetzung nicht erfüllt haben: einen direkten Einfluss auf den Kriegsverlauf zu nehmen. Die kurzfristigen Kosten der Sanktionen für uns Europäer sind in absoluten Zahlen gesprochen sicher höher als die 100 Milliarden Euro. Nimmt man an, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone um zwei Prozent geringer ausfällt als vor dem Krieg, dann würde dies allein schon weit mehr als 200 Milliarden Euro ausmachen.