Der Chef eines Kabelhandels im Bezirk Linz-Land schreibt sich in einem Mail an den Arbeitsminister und den Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) den Frust von der Seele, als von elf verbindlich eingeladenen Arbeitssuchenden nur drei zur vereinbarten Zeit in der Firma da sind, die sich die Lagerjobs anschauen wollen. Ein vierter trudelte mit 20-minütiger Verspätung ein.