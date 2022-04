Eines fällt aber auf: In den letzten Tagen hat sich der Wechselkurs des Rubels auf die Niveaus vor dem Einmarsch in die Ukraine erholt. Ganz schön erstaunlich, wenn man bedenkt, als wie außergewöhnlich die Sanktionen gegen Russland generell erachtet werden. Der Rubelwechselkurs scheint eher darauf hinzudeuten, dass die wirtschaftlichen Sanktionen nicht so greifen wie gewünscht und Putin inzwischen Wege zu finden scheint, um seine wirtschaftliche Kraft zu erhalten. Die Wirksamkeit der