Seither sind fast vier Monate vergangen. Hat sich die Welt wirklich verändert? Tatsache ist, dass wir einen Krieg in Europa haben, obwohl dies vor dem 24. Februar als "undenkbar" gegolten hatte. Oder waren wir alle einfach zu naiv, um die Bedrohung zu sehen? Der Krieg in der Ostukraine, der seit 2014 tobt, wurde schlicht und einfach verdrängt. Also doch keine Zeitenwende?