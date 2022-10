Der renommierteste Zweifler ist Joseph Stiglitz, seines Zeichens Nobelpreisträger. Vergangene Woche kritisierte er die Notenbanken wegen dieser Zinserhöhungen. Die Vorgangsweise erinnere ihn an den mittelalterlichen Aderlass. Trat keine Besserung beim Kranken ein, waren die Ärzte überzeugt, es sei zu wenig gewesen, und machten weiter. Und am Ende sei der Patient tot gewesen, sagte der US-Ökonom bei einem Vortrag in Wien.