Die Welt ein Stückchen besser machen

Mit diesem Gesetz will Deutschland die Welt verbessern. Das ist nicht zynisch gemeint. Sollte dieses Gesetz die erwünschte Wirkung zeigen, dann könnte es zum Vorbild für andere Länder werden. Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich ebenfalls auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Wie es genau aussehen wird bzw. wann es in Kraft tritt, ist noch nicht fix. Das EU-Parlament soll im Mai darüber abstimmen. Die Richtlinie soll, so ist es zumindest Anfang Dezember beschlossen worden, vorerst für