Ich will versuchen, dafür eine Erklärung zu geben. Zunächst, was bedeutet die kalte Progression? Die kalte Progression ist die überproportionale Steuermehrbelastung, die bei Bezugserhöhungen entsteht, wenn bei einem progressiven Einkommensteuertarif die Steuerstufen nicht an die Preissteigerungsrate angepasst werden.