Wiener Melange: Kein Platz für Helden

Bild: C

Über die Jahre bin ich zu einem Burgtheater-Geher geworden. Schließlich ist das Haus am Ring, ganz anders als (leider) die Fußballstadien der Stadt, ein Ort, wo man in Wien regelmäßig internationale Klasse erleben kann. So gesehen freue ich mich auf die bevorstehende Neuinszenierung des Thomas-Bernhard-Dramas „Heldenplatz“, auch weil ich den Theaterskandal 1988 um Claus Peymanns schonungslosen Anstoß zur nationalen Selbstreflexion damals verpasst habe.