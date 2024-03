Wien und die "Kummerln"

Nach der Vorlesung lauerten dort und da versprengte Einzelkämpfer, die sich als Trotzkisten oder Maoisten mit einschlägigen Botschaften und meist mit der Warnung vor dem jeweils anderen an die abziehenden Studenten wandten. Mich erinnerte das an den Monty-Python-Klassiker "Das Leben des Brian", in dem sich die "Judäische Volksfront" zwar dem Kampf gegen die römischen Besatzer, viel leidenschaftlicher aber der Abneigung gegenüber der "Volksfront von Judäa" verschrieb.