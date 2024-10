Wenn das Lebensmittelgeschäft zusperrt

Am 24. Oktober wird Billa eine Filiale in der Leopoldstadt schließen. Vier Schulen befinden sich in Gehweite: eine Volks-, eine Mittel- und eine internationale Privatschule sowie das Blindeninstitut. Vor allem für letztere Bildungseinrichtung ist es bitter: Die Lehrer und Lehrerinnen übten mit den sehbeeinträchtigten Kindern regelmäßig das selbstständige Einkaufen. Der Aufschrei war deshalb auch seitens der Schulen und der Direktoren groß, die sich bemühten, das Geschäft zu halten.