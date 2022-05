Sprechen Sie Wienerisch? Touristenführer empfehlen zum Beleg dafür gerne, beim Würstlstandl "a Eitrige mit an Bugl und an 16er-Blech", auf Wunsch garniert mit "an Krokodü" und "an G’schissenen" zu bestellen. Sie mögen dann eine Käsekrainer mit einem Scherzerl Brot, Dosenbier sowie Essiggurkerl und Kremser Senf serviert bekommen – haben sich aber garantiert als Nicht-Wiener geoutet. Denn dass der echte Wiener so ordert, ist eine Legende.