Am Samstag ist das Wiener Rathaus erstmals seit 2019 für einen Abend wieder fest in oberösterreichischer Hand: Dann wird beim 119. Oberösterreicher-Ball aufgetanzt. Doch auch im regulären Betrieb ist die Oberösterreicher-Dichte in den 550 Rathaus-Büros höher, als man glaubt – vor allem rund um die Führungsspitze.