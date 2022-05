Im Wien-Haus, dem Verbindungsbüro der Bundeshauptstadt in Brüssel, fand sich unlängst eine zukunftsorientierte Runde zusammen. Die Stadt Wien hatte erstmals einen Nachhaltigkeitspreis ausgeschrieben, mit dem klimafreundliche Projekte prämiert wurden. Als Dankeschön erhielten die Preisträger eine Studienreise in die EU-Hauptstadt, um dort Vertreter der EU-Institutionen zu treffen. Die Anreise erfolgte selbstverständlich per Zug.