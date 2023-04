Stephansdom, Riesenrad oder Schloss Schönbrunn – in diesen Tagen kann es leicht passieren, dass die alten Sehenswürdigkeiten in der touristischen Wahrnehmung von einem neuen Phänomen in den Schatten gestellt werden. Der U-Bahn-Bau spannt sich wie ein Netz um große Teile der Stadt. Selbst auf der Mariahilfer Straße sind Pilger der Shoppingmeile zu Umwegen durch Bauzaunlabyrinthe gezwungen.