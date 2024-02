Das Ernst-Happel-Stadion, der wahrscheinlich größte Bastlerhit der Republik

Rapid Wien gegen Sporting Lissabon, 2. November 1995. In einer unübersichtlichen Strafraumszene in der 92. Spielminute landet ein Pass auf dem Kopf von "Büffel" Christian Stumpf, der den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert. In der Verlängerung legen Stumpf und Carsten Jancker mit je einem Kopftor nach und machen die Sensation gegen die spielerisch lange überlegenen Portugiesen perfekt.