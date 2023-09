Immobilienaktien sind Aktien, keine Immobilien

In China kommen derzeit viele Probleme zusammen. Ein wesentliches ist der Immobilienmarkt mit Konzernen, die sich am Rande der Zahlungsunfähigkeit bewegen. Das sind Dimensionen, die der Weltwirtschaft noch Probleme machen können. So dramatisch ist die Situation bei den an der Wiener Börse notierten Immobilienfirmen Immofinanz, s Immo, CA Immo, UBM und Warimpex natürlich nicht. Aber der generelle Dämpfer für den Immobilienmarkt wirkt sich auch bei ihnen aus. Für das erste Halbjahr haben alle