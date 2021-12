Die Zinswende ist da, allerdings vorerst nur in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist noch nicht so weit. Aber sie bremst zumindest ihre Anleihekäufe ein und lässt das Notfallprogramm PEPP im kommenden März auslaufen. Ein Hintertürl bleibt aber offen: Sie hat noch ein älteres Instrument, das APP. Auch das erlaubt, Staatsanleihen aufzukaufen, halt nicht in dem Stil wie bisher.