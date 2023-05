Bauernregel an der Börse

Aktien im Mai verkaufen und erst nach dem Sommer wieder anfangen zu investieren: Darum geht es in dem Sprichwort "Sell in may and go away". Die Börsenweisheit könnte man getrost auch als Bauernregel der Finanzmärkte bezeichnen. Nicht ganz klar ist, wo und wann der Ursprung für das Zitat ist, jedenfalls im angelsächsischen Raum im 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Auch wird der Zeitraum, wie lange man sich von den Börsen fernhalten soll, unterschiedlich interpretiert. Viele gehen von September