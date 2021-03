Der DAX, kurz für Deutscher Aktienindex, ist der Leitindex in Frankfurt, sein Pendant in Österreich ist der ATX. Wie alle Indices ist er in seiner Zusammensetzung nicht in Stein gemeißelt, sondern wird regelmäßig hinterfragt. Die vergangene Prüfung hat dazu geführt, dass der Kosmetikkonzern Beiersdorf ("Nivea") Anfang dieser Woche aus dem DAX geflogen ist und durch die abgespaltene Energietechniksparte Siemens Energy ersetzt wurde.