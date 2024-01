Krippen, "neue mundart", Improtheater

Mit dem "Halleluja" der Heiligen Drei Könige ist auch die Weihnachtszeit zu Ende gegangen, heißt es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Seit Menschengedenken hatte sie bis zum 2. Februar gedauert; so bleibt’s auch in unseren Traditionen, das Brauchtum – mit Verlaub sei’s gesagt – schert sich um keine Liturgiereform. Deshalb bleiben in vielen Familien die Christbäume noch stehen (so sie nicht allzu schlimm "nadeln") und darunter die Krippen.