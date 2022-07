Seine Geschichte zeigt: Auch Heilige und ihnen gewidmeten Feste unterliegen dem Auf und Ab einer wechselnden Konjunktur. Dabei ist der Jakobitag in der ländlichen Tradition fest verankert, ein wichtiges Datum im Land der Körndlbauern. Jakobus starb als Märtyrer. Seine Gebeine sollen mit einem Schiff ohne Besatzung, so erzählt die Legende, in Spanien gestrandet sein. Jahrhunderte später wurden sie wiederentdeckt und am 25. Juli des Jahres 816 in der Kirche des neu geschaffenen Wallfahrtszentrums