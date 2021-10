Wie viele Menschen müssen dafür aufgetrieben und zu größtenteils ehrenamtlicher Arbeit überredet werden? Drei? Fünf? In der Innviertler Gemeinde Münzkirchen erledigt all das Walter Zauner. Ganz allein. "Natürlich" musiziert der Posaunist auch mit Leidenschaft. Und zuletzt hat er, im Vertrauen auf seine Zeitmanagement-Fähigkeiten, mitten in der Corona-Pandemie den Vorstandsvorsitz im Unterstützungsverein für "invita und St. Bernhard" (Wohnhäuser für psychisch Kranke und Senioren) in